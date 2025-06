R-Estate in Piazza anima il luglio di San Mauro Musica dal vivo burattini e spettacoli per bambini e famiglie

L’estate a San Mauro Pascoli prende vita con una serie di eventi imperdibili in piazza Mazzini, dedicati a tutta la famiglia. Da luglio a fine mese, la piazza si trasforma in un palcoscenico di musica, burattini e spettacoli che entusiasmeranno grandi e piccini. Un’occasione unica per vivere momenti di svago e convivialità sotto il cielo stellato, rendendo il luglio sanmaurose ancora più speciale e memorabile.

Parte l'estate in piazza di San Mauro Pascoli. Da martedì primo luglio a martedì 29 luglio, cinque serate tutte all'insegna della musica dal vivo e degli spettacoli per bambini e famiglie nella piazza principale del paese, piazza Mazzini. Gli eventi, promossi da Made in San Mauro Pascoli

Torna in piazza Saffi il mega concerto di Radio Bruno: appuntamento a luglio - Il mega concerto di Radio Bruno torna a Forlì, portando musica e divertimento in piazza Saffi! L'appuntamento è per mercoledì 2 luglio, con ingresso gratuito.

Dagli Africa Unite al jazz. Un’estate piena di eventi; E’ L’estate seravezzina. Appuntamenti ogni giorno; Osimo accende l’estate: musica, cultura e tradizione nel cuore della città.

E’ "L’estate seravezzina". Appuntamenti ogni giorno - "Quest’anno raggiungiamo il maggior numero di eventi – spiega Tessa Nardini, assessore a turismo – con iniz ... Da msn.com