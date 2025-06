Quinto di Treviso | partita l' edizione numero 39 della Festa sul Sile

Il cuore pulsante dell’estate trevigiana si riscopre con entusiasmo, e la Festa sul Sile di Quinto di Treviso non delude le aspettative. Alla sua 39ª edizione, questo evento sprigiona tradizione, divertimento e comunità lungo le pittoresche rive del fiume. Un’occasione imperdibile per vivere momenti di gioia, scoprire sapori autentici e immergersi in un’atmosfera unica. La festa continua, pronta a stupire anche quest’anno con nuove sorprese e iniziative coinvolgenti.

È tornato a Quinto di Treviso uno degli appuntamenti più attesi dell’estate: la Festa sul Sile, giunta quest’anno alla sua 39esima edizione, ha preso ufficialmente il via ieri sera, 27 giugno. Promossa dalla Pro Loco Quinto di Treviso APS con il patrocinio ed il sostegno del Comune di Quinto di. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

