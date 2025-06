questure e prefetture prorogati i contratti precari

In un importante passo verso la stabilità occupazionale, questure e prefetture hanno prorogato i contratti precari fino al 31 agosto, garantendo continuità a migliaia di lavoratrici e lavoratori. Mentre si attende il pronunciamento del Tar del Lazio sul ricorso di Adecco e Randstad, le agenzie confermano la proroga tecnica del Ministero dell’Interno, un segnale positivo che potrebbe influenzare il futuro di molte famiglie coinvolte. La partita è ancora aperta, ma l’obiettivo resta chiaro: tutelare il lavoro e la stabilità.

Contratti prorogati al 31 agosto, garantendo la continuità occupazionale per tutte le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti. Mentre ancora si attende il pronunciamento del Tar del Lazio sul ricorso di Adecco e Randstad, che hanno impugnato la proroga tecnica del Ministero dell'Interno per un migliaio di lavoratori e lavoratrici in somministrazione in Questure e Prefetture, le due agenzie hanno confermato quanto annunciato già giovedì, provvedendo alla proroga per due mesi dei contratti che sarebbero scaduti, altrimenti, al 30 giugno, lasciando sguarniti uffici dedicati alle pratiche relative all'immigrazione.