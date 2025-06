Queste rocce striate trovate in Canada sono le più antiche della Terra | hanno un'età incredibile

In un angolo remoto del Quebec, gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria: le rocce più antiche della Terra, con un’età che sfida ogni confine conosciuto. Queste formazioni, stratificate e misteriose, ci offrono uno sguardo affascinante sull’origine del nostro pianeta e sui segreti dell’universo primordiale. Un viaggio nel tempo, che promette di rivoluzionare la nostra comprensione della storia terrestre. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa scoperta incredibile.

In una remota regione del Quebec, in Canada, gli scienziati hanno scoperto le rocce più antiche della Terra. Risalgono al primo eone nella storia geologica del nostro pianeta: ecco la loro incredibile età. 🔗 Leggi su Fanpage.it

