Quelli che protestano Settimane sulle barricate Ultimo blitz a San Marco

Le proteste contro le disuguaglianze si susseguono, culminando in azioni simboliche come manifesti che smascherano la voracità dei ricchi. La lotta per una maggiore equità sociale si fa sempre più urgente, e ora più che mai, il dibattito sulla tassazione dei multimilionari si fa strada nel cuore della città. È giunto il momento di chiedersi: fino a quando continueremo a tollerare questa disparità?

Settimane di proteste contro le nozze di uno degli uomini più ricchi al mondo alla fine si riducono a fargli i conti in tasca. Gli ultimi manifesti apparsi in città ritraggono il multimiliardario fondatore di Amazon con la scritta: "Nel tempo che impieghi a leggere questo messaggio, la ricchezza di Jeff Bezos è aumentata più del tuo stipendio mensile". Tassare i milionari, tartassarli, invocare la giustizia divina e considerare un temporale la sua lampante manifestazione. Una patina neanche troppo sottile di invidia sociale è andata a spalmarsi su quella che potrebbe essere una nobile crociata a favore di un luogo magico a rischio di estinzione.

