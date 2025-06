Quella pioggia di milioni dalla Regione Lazio su cliniche Rsa e hospice di Angelucci

Un'incredibile pioggia di milioni proveniente dalla Regione Lazio si abbatte su cliniche, RSA e hospice di Angelucci, alimentando un vasto impero sanitario che va oltre un semplice ospedale. San Raffaele Spa, capofila di un arcipelago della sanità privata convenzionata, domina il panorama dal Lazio alla Basilicata, passando per Abruzzo e Sardegna. Ma è nell’area metropolitana di Roma che trova il suo cuore pulsante, con ben dieci strutture attive, determinando così un profondo impatto sul sistema sanitario nazionale.

Non è un ospedale, non è una clinica. San Raffaele Spa è la capogruppo di un arcipelago della sanitĂ privata convenzionata che si estende dal Lazio alla Basilicata, passando per l’Abruzzo e la Sardegna, ma che ha nell’area metropolitana di Roma il suo core business con ben dieci strutture attive. 🔗 Leggi su Romatoday.it

