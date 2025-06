‘Que calor’ con il disco di Dj Shocca

Se l'estate infiamma le strade e i cuori, "8216que calor8217" con il disco di Dj Shocca diventa la colonna sonora ideale per affrontare il sole cocente. La musica si fonde con il calore, creando un’atmosfera di energia e adrenalina. Con il suo nuovo album-sequel, Shocca ci invita a rivivere le emozioni di un’epoca d’oro dell’hip hop italiano, dove ogni battito è un grido di libertà . E ora, lasciati trasportare dal ritmo—rendez-vous col delirio II con i Club Dogo è solo l’inizio

Moroni La temperatura sfiora i 40 gradi e la musica fa da sottofondo alla sfrenata ricerca del refrigerio. Sale la calura, ma salgono anche i battiti per 60 Hz II, album-sequel pubblicato ieri da Dj Shocca, che riprende il filo del discorso lì dove il disco pietra miliare dell’hip hop italiano lo aveva interrotto nel 2004 con il primo capitolo. Rendez-vous col delirio II con i Club Dogo è il pezzo perfetto per iniziare la nostra playlist e tuffarsi in un ascolto rovente. Il brano pescato dal passato, invece, è Que calor di Major Lazer (per restare in tema) datato 2018. La selecta continua con un successo italiano, Profumo di mare di Little Tony, e con uno straniero, God Gave Me Feet For Dancing di Ezra Collective. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it