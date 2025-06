Quattro secoli di musica italiana L’omaggio dell’Orchestra Canova

Preparati a un viaggio unico attraverso quattro secoli di musica italiana, un’occasione imperdibile per ascoltare le melodie che hanno fatto la storia del nostro patrimonio culturale. L’Orchestra Canova, con il suo omaggio al repertorio nazionale, ci condurrà da Venezia a Roma, da Napoli a Cinecittà, regalando momenti di pura emozione. Non perdere l’appuntamento di domani alle 18 al Castello di Masnago: un’esperienza sonora che resterà nel cuore.

Un viaggio sonoro da Venezia a Roma, da Napoli a Cinecittà. Quattro secoli di musica italiana risuonano a Varese con Concerto Italiano, omaggio dell’ Orchestra Canova alla ricchezza del repertorio strumentale nazionale. L’appuntamento è per domani alle 18 presso il cortile del Castello di Masnago a Varese (in caso di maltempo nel salone del castello). In programma le trascrizioni orchestrali di celebri madrigali di Claudio Monteverdi, il raffinato Rispetti e Strambotti di Gian Francesco Malipiero e il brillante Concerto per archi di Nino Rota, che alle musiche da film per registi quali Fellini, Visconti e Coppola affiancò una fertile carriera da compositore per il teatro e la sala da concerto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it