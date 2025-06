Quattro espressi e quattro cappuccini in 11 minuti | il volto di piazza Saffi Giulia Ruscelli è la miglior barista d' Italia

In soli 11 minuti, quattro espressi e quattro cappuccini, il volto di Piazza Saffi, Giulia Ruscelli, ha dimostrato ancora una volta perché è considerata la miglior barista d’Italia. Con 14 anni di esperienza e una specializzazione nella latte art, questa professionista forlivese del Lovo Bar e Pasticceria incanta ogni giorno i cittadini del centro storico. La sua passione e abilità rendono il caffè non solo una bevanda, ma un’arte da gustare...

E' un volto noto del centro storico di Forlì, poichè serve caffè a centinaia e centinaia di cittadini che transitano da piazza Saffi. Professionista da 14 anni, ma solo negli ultimi quattro specializzata nella tecnica della latte art, Giulia Ruscelli, barista al Lovo Bar e Pasticceria di Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

