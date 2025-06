Quasi muti con il pannolino e senza scuola | perché il papà faceva vivere i fratellini di Lauriano in isolamento

In un angolo remoto di Lauriano, un papà ha scelto di seguire un metodo di educazione "alternativa" che ha lasciato i suoi figli in uno stato di isolamento e silenzio. Due piccoli di 6 e 9 anni, privati delle consuete esperienze scolastiche, vivono quasi muti, ancora con il pannolino, in un contesto che solleva molte domande sulla tutela e il benessere dei minori. Continua a leggere per scoprire una vicenda che scuote la comunità.

Avrebbe fatto vivere i due figlioletti di 6 e 9 anni senza registrarli e senza mai mandarli a scuola per "paura dei virus". Il papà 54enne dei due fratellini aveva parlato alle forze dell'ordine di un "metodo di educazione alternativa", ma di fatto i due bambini di Lauriano, nel Torinese, erano quasi muti e indossavano ancora il pannolino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

