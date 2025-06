Quasi due terzi dei pazienti affetti da Alzheimer sono donne A spiegare questa disparità sembrano essere anche i cambiamenti ormonali che si verificano durante la menopausa Dal possibile ruolo della terapia ormonale sostitutiva fino ai consigli per preservare la salute cerebrale cosa è importante sapere

Quasi due terzi dei pazienti affetti da Alzheimer sono donne, un dato che ha stimolato approfondite ricerche sulla possibile correlazione tra menopausa, cambiamenti ormonali e rischio di sviluppare la malattia. La terapia ormonale sostitutiva e i consigli per preservare la salute cerebrale diventano al centro di questa attenzione. Ma cosa sappiamo davvero e come possiamo intervenire in modo efficace? Esploriamo insieme queste importanti tematiche.

M enopausa e Alzheimer: da diverso tempo la medicina indaga sulla possibilità che esista effettivamente una correlazione. Un "sospetto" nato da un'evidenza ormai accertata: le over 65 vanno incontro alla malattia in misura praticamente doppia rispetto agli uomini della stessa età . È vero che l'Alzheimer si potrà diagnosticare precocemente? X Un dato che non può essere spiegato solo in termini di aspettativa di vita e che ha di fatto aperto la strada all'ipotesi che potessero avere un ruolo determinante gli ormon i. E, più precisamente, i cambiamenti ormonali che si verificano nelle donne durante il climaterio.

