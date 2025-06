Quarto Grado un’esclusiva sul caso di Liliana Resinovich L’intervista a Claudio Sterpin

Ieri sera, “Quarto Grado” ha offerto un’inedita e coinvolgente esclusiva sul misterioso caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa e trovata senza vita a Trieste. Durante la puntata, Claudio Sterpin, amico di lunga data e testimone chiave, ha rivelato dettagli sconvolgenti nel corso di un’intervista esclusiva, aprendo nuovi scenari e accendendo i riflettori su un giallo ancora irrisolto. Restate con noi per scoprire cosa si nasconde dietro questa vicenda avvincente…

Quarto Grado, in onda ieri sera è stata proposta un'esclusiva sul caso di Liliana Resinovich. Nel corso della puntata di "Quarto Grado" – in onda ieri sera, venerdì 27 giugno, su Retequattro – è stata proposta un'esclusiva sul caso di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022, a Trieste. Si tratta di una rivelazione di Claudio Sterpin, l'amico speciale di Liliana, che durante l'interrogatorio con gli inquirenti avrebbe rivelato l'esistenza di un terzo uomo: un farmacista, che Liliana avrebbe frequentato in passato. Di seguito l'intervista a Claudio Sterpin: Il terzo uomo? «Mi hanno chiesto se avessi avuto il sentore di altri uomini prima, dopo di me o durante.

