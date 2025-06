Quarantenne disperso nell’Adda ricerche in corso

Un uomo di circa 40 anni è disperso nel fiume Adda da sabato pomeriggio, tra Vaprio e Canonica. Le ricerche sono ora in corso con l'intervento di sommozzatori e squadre di soccorso, mentre la comunità attende notizie sperando in un esito positivo. La vicenda ha suscitato grande preoccupazione; restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa drammatica scena di salvataggio.

Ricerche in corso tra Vaprio e Canonica per un uomo di circa 40 anni, disperso nel fiume Adda dal pomeriggio di sabato 28 giugno. L’allarme è scattato intorno alle 16 nella zona del ponte tra i due Comuni. L’uomo sarebbe entrato in acqua in prossimità di una piattaforma di cemento sommersa. Dopodiché sarebbe sprofondato, trascinato via dalla corrente nonostante alcuni tentativi di salvataggio da parte di alcuni amici. Sul posto i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Treviglio, del nucleo Saf di Milano e di altre squadre specializzate. Le perlustrazioni proseguono sia in acqua che dall’alto, con l’impiego di un elicottero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Quarantenne disperso nell’Adda, ricerche in corso

