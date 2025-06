Quanto guadagna Selvaggia Lucarelli grazie alla sua newsletter a pagamento? Cifre altissime

Selvaggia Lucarelli, nota per la sua penna tagliente e il suo spirito indipendente, ha saputo trasformare la sua notorietà in un enorme successo economico grazie alla sua newsletter a pagamento. Le cifre che guadagna sono sorprendenti, attestando il suo ruolo di influencer e opinionista di primo piano in Italia. Ma qual è il segreto dietro questo impero digitale? Scopriamolo insieme e sveliamo tutti i dettagli di questa strategia vincente!

Selvaggia Lucarelli, oltre a essere una delle giornaliste maggiormente autorevoli in Italia, guadagna cifre importanti grazie alla sua newsletter a pagamento. Scopriamo tutto di seguito! Leggi anche: Caro Fedez, le bugie hanno le gambe molto corte: Selvaggia Lucarelli lo sbugiarda, che figuraccia! Selvaggia Lucarelli è riconosciuta come una delle voci più incisive e schiette nel panorama del giornalismo e dello spettacolo italiano. Nel corso della sua carriera, ha più volte dimostrato una totale mancanza di timore nell'esprimere le proprie opinioni, sia in positivo sia in negativo. Questa sua caratteristica l'ha resa un personaggio pubblico amato da molti ma allo stesso tempo molto criticato da altri.

Selvaggia Lucarelli guadagna un milione di euro solo con la sua newsletter: le ragioni del successo Con “Vale Tutto”, Selvaggia Lucarelli è entrata nell’élite mondiale di Substack. Il segreto? Un mix di esperienza digitale, personal branding e contenuti a paga Vai su Facebook

