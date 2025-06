Quanto dura il caldo a Roma l'esperto | Temperature alte almeno fino a venerdì prossimo

Il caldo intenso a Roma sembra destinato a prolungarsi, con temperature alte previste almeno fino a venerdì 23 giugno. Non si tratta di un episodio isolato, ma di una delle tante ondate di calore che caratterizzeranno questa estate. A confermarlo è il meteorologo Flavio Galbiati, che prevede un costante aumento delle temperature. Ma quanto durerà questo picco di caldo? Scopriamo insieme le previsioni dettagliate.

Meteo: anticiclone in azione, giovedì temperature fino a 40 gradi. Caldo estremo e afa per almeno 10 giorni - L’anticiclone africano si impadronisce dell’Italia, portando ondate di caldo estremo e afa insopportabile per almeno 10 giorni.

Un'ondata di caldo estremo sta investendo l'Italia. La causa è l'anticiclone africano Pluto, che porterà temperature fino a 40-42°C per almeno dieci giorni. Secondo i bollettini del Ministero della Salute sono sei le città in bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia

