Quando MotoGP e F1 oggi 28 giugno | orari qualifiche e Sprint streaming programma TV8 e Sky

Preparati a vivere un weekend di pura adrenalina: oggi, sabato 28 giugno, motori accesi e emozioni alle stelle con le qualifiche e la Sprint Race di MotoGP e F1! Assen e Spielberg sono pronti a regalare spettacoli imperdibili, mentre gli appassionati potranno seguire tutto in streaming e in TV su TV8 e Sky. Non perdere neanche un secondo di questa avvincente sfida tra i migliori piloti del mondo!

Oggi sabato 28 giugno prosegue il lungo weekend riservato ai motori, per la gioia di tutti gli appassionati che potranno gustarsi un fine settimana ricchissimo. Spazio alla Sprint Race e alle qualifiche del GP d’Olanda per quanto riguarda la MotoGP, alle qualifiche del GP di Austria per la F1. Si preannuncia grandissimo spettacolo tra Assen e Spielberg. I piloti della F1 si fronteggeranno a viso aperto per conquistare le migliori posizioni sulla griglia di partenza in vista della gara di domani. I centauri della MotoGP cercheranno invece il miglior piazzamento sullo schieramento e poi nel pomeriggio si sfideranno nella gara veloce che metterĂ in palio punti pesanti per la classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando MotoGP e F1 oggi (28 giugno): orari qualifiche e Sprint, streaming, programma TV8 e Sky

