Quando Marcello Mastroianni anticipò di almeno 40 anni Harrison Ford | Contro la legge ritrovato e restaurato

Quando Marcello Mastroianni anticipò di almeno quarant’anni Harrison Ford, il film "Contro la legge" di Flavio Calzavara del 1950 si rivela un vero e proprio precursore del cinema d’azione moderno. Ritrovato dalla Cineteca di Milano e restaurato in 4K dalla Viggo Distribuzione, questo capolavoro torna oggi alla luce, dimostrando come il passato possa ancora ispirare il presente. Un’occasione imperdibile per riscoprire un film che ha anticipato i tempi e lasciato un segno indelebile nella storia del cinema.

Quando Marcello Mastroianni anticipò di almeno quarant’anni Harrison Ford. Contro la legge, film diretto da Flavio Calzavara nel 1950, sembra l’antesignano di Il fuggitivo di Andrew Davis (1993). Ritrovato dalla Cineteca di Milano, restaurato dalla Viggo Distribuzione in 4k, in prima italiana in queste ore al Cinema Ritrovato 2025 di Bologna, Contro la legge ha il sapore di un cinema grintoso, sicuro di sé, tecnicamente audace, che non sfigura affatto di fronte al parente hollywoodiano più ricco produttivamente che pare ricalcarlo nella trama. Infatti c’è un protagonista sospettato di un omicidio; la polizia lo arresta ma lui fugge; il commissario ne comprende l’innocenza mentre parallelamente, involontariamente e rocambolescamente insieme incastreranno il vero assassino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quando Marcello Mastroianni anticipò di almeno 40 anni Harrison Ford: Contro la legge ritrovato e restaurato

