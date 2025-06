Quando la F1 domani in tv GP Austria 2025 | orario gara diretta Sky differita TV8

stesso modo di sempre, gli appassionati potranno seguire in diretta su Sky la gara ufficiale, con commento dettagliato e approfondimenti esclusivi. Per chi preferisce una visione più flessibile, l'evento sarà trasmesso anche in differita su TV8, permettendo a tutti di vivere l'emozione del Gran Premio d’Austria 2025. Preparatevi a un duello mozzafiato tra le stelle della Formula 1, perché domani il tracciato di Spielberg ci regalerà momenti indimenticabili.

Mentre siamo ancora nel bel mezzo del sabato del fine settimana del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, è già tempo di pensare a quello che vivremo domani, ovvero il piatto forte del weekend tra i monti della Stiria. Sullo splendido scenario del tracciato denominato Red Bull Ring ci attende una gara che metterà sul piatto punti pesantissimi per la corsa al titolo. Domani, infatti, alle ore 15.00, allo spegnimento dei semafori, prenderà il via una corsa che ci regalerà colpi di scena ed emozioni e, soprattutto, segnerà un nuovo capitolo del duello per il trono della F1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 domani in tv, GP Austria 2025: orario gara, diretta Sky, differita TV8

La Formula 1 in diretta a Maranello: domenica 29 giugno alle ore 15 all'Auditorium Enzo Ferrari la proiezione del Gran Premio dell'Austria. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, l'Auditorium apre al pubblico trenta minuti prima dell'inizio della gara. Foto: Vai su Facebook

Formula 1, oggi qualifiche Gran Premio Austria: orario e dove vederle in tv Vai su X

