Quando il rock era un Impero I Jet di Nic Cester | Siamo stati l' ultima band a guadagnare bene

Quando il rock era un impero, i Jet di Nic Cester furono tra gli ultimi a godere di un successo straordinario. In un'epoca in cui le chitarre dominavano le scene e milioni di appassionati si lasciavano trasportare dal ritmo, questa band australiana ha lasciato un'impronta indelebile. Dal loro debutto con “Get Born” nel 2003, hanno scritto gli ultimi capitoli di un'epoca dorata del rock, segnando la fine di una rivoluzione musicale che ancora oggi fa vibrare i cuori.

C'era un'epoca in cui l'eco delle chitarre era una forza inarrestabile che smuoveva milioni di persone. Una passione che, come cantavano i Rolling Stones, era solamente rock'n'roll. E piaceva a tutti. Ma i pantaloni a zampa e le Fender Stratocaster non hanno mai abbandonato Nic Cester, cantante della band australiana Jet. Il primo album “Get Born”, uscito nel 2003, ha contribuito a definire l'ultimo periodo d'oro della musica rock, con quasi sette milioni di copie vendute. Il cantante si racconta al Foglio con la lucidità di chi ha vissuto l'apice del music business. Un'industria irrimediabilmente cambiata per stare al passo con i tempi e costretta a salutare festival storici in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Quando il rock era un Impero. I Jet di Nic Cester: "Siamo stati l'ultima band a guadagnare bene"

