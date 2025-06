Quando il parto fa paura e denunciare pure | che cos' è la violenza ostetrica parlano le mamme che l' hanno subita

Quando il parto fa paura e denunciare sembra impossibile, emerge una realtà nascosta: la violenza ostetrica. Parlano le mamme che l'hanno subita, rivelando un fenomeno silenzioso che troppo spesso viene ignorato o sottovalutato, anche nel nostro territorio. Nonostante la percezione di eccellenza sanitaria, i casi esistono e meritano attenzione. È giunto il momento di ascoltare, riconoscere e combattere questa forma di violenza, per un parto più sicuro e rispettoso per tutte.

La violenza ostetrica è un fenomeno di cui si parla poco e che spesso risulta ancora difficile da denunciare anche nel nostro territorio, forse ancora di più nel nostro territorio, dove la sanità sembra sempre essere ai livelli massimi se paragonata con il resto d'Italia. Tuttavia i casi esistono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

