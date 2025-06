Qualifiche MotoGp Assen | Quartararo rovina la festa Ducati e fa la pole davanti a Bagnaia

A sorpresa, ad Assen, Quartararo rovina i piani della Ducati e conquista la pole davanti a Bagnaia, accendendo il sipario su una corsa che promette emozioni al cardiopalma. La battaglia tra i campioni è più viva che mai, e il duello di domani potrebbe scrivere pagine indimenticabili di MotoGP. Resta con noi per scoprire come si svolgerà questa intensa sfida in pista.

Assen 28 giugno 2025 - Ci si attendeva una bellissima lotta Ducati e invece Fabio Quartararo ancora una volta getta il cuore oltre l'ostacolo e si prende la pole position numero quattro della sua stagione. È il francese della Yamaha a firmare il giro veloce nelle qualifiche del Gran Premio dei Paesi Bassi ad Assen, davanti a un Bagnaia generoso, ma di 28 millesimi meno rapido rispetto al rivale. Alex Marquez chiude la prima fila davanti al fratello Marc, mentre occhio a Marco Bezzecchi e la sua Aprilia: pilota di rimonta in gara e quinto al via dopo questa qualifica: una delle migliori prestazioni sul giro secco fin qui in stagione.

