Qualifiche GP Austria | Norris imprendibile Ferrari sorprende e Red Bull crolla

Le qualifiche del Gran Premio d'Austria regalano sorprese e colpi di scena: Norris, imprendibile, si conferma il re del circuito, mentre Ferrari sorprende con una performance imprevedibile e Red Bull affronta difficoltà sul proprio terreno di casa. Un risultato che promette emozioni e sfide ad alta tensione in vista della gara, dimostrando ancora una volta che nel mondo della Formula 1 nulla è scontato, e ogni giro può cambiare le carte in tavola.

La solita McLaren, ma con un Lando Norris super, la Ferrari che non ti aspetti e la Red Bull in difficoltà proprio sul circuito di casa. E’ la fotografia delle qualifiche del Gp d’Austria di Formula 1, dominate dal britannico che ha rifilato mezzo secondo di distacco a tutti gli altri, compreso il compagno di squadra, Oscar Piastri, al quale Charles Leclerc ha soffiato il posto in prima fila.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Qualifiche GP Austria: Norris imprendibile, Ferrari sorprende e Red Bull crolla

In questa notizia si parla di: qualifiche - austria - norris - ferrari

F1, GP Austria 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara - Preparati a vivere l’azione mozzafiato del Gran Premio di Austria 2025, l’undicesimo round del Mondiale di F1! Su TV8 il weekend si anima tra qualifiche e gara, con orari in chiaro per non perdere neanche un sorpasso.

Rinascita Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Austria: Leclerc 2°, Hamilton 4°. Norris in pole Vai su X

? Lando Norris su McLaren partirà in pole position nel gran premio d'Austria, undicesima prova del Mondiale di Formula 1. In prima fila al suo fianco ci sarà Charles Leclerc con la Ferrari. Seconda fila in fotocopia, col terzo posto di Oscar Piastri con la McLar Vai su Facebook

GP Austria 2025, griglia di partenza: pole supersonica di Norris, Leclerc 2°! Piastri-Hamilton in seconda fila, Max 7°; F1, la griglia di partenza del GP Austria: Norris in pole a Austria, Leclerc secondo; F1 Austria: pole di Norris davanti a Leclerc e Piastri. Hamilton 4°.

Gp Austria, Ferrari: Leclerc ci crede, Hamilton amaro: "Ero da prima fila". Vasseur avvisa: "Ora niente paura" - La Ferrari torna a respirare grazie a una giornata di qualifiche che regala la prima fila a Leclerc e la seconda a Hamilton. Riporta sport.virgilio.it

F1 Gp Austria: Norris fa la pole, Leclerc gran prima fila Ferrari, poi Piastri e Hamilton. - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Austria, undicesima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Red Bull Ring. Secondo sport.virgilio.it