Qualifiche F1 Austria | Norris dominatore fa la pole davanti a Leclerc Hamilton 4° La griglia di partenza

Sul circuito di Spielberg, il grande spettacolo della Formula 1 si infiamma con Norris che domina le qualifiche, conquistando la pole position davanti a Leclerc e Piastri. La griglia di partenza promette battaglie emozionanti, con Hamilton in prima fila e Verstappen in difficoltà . Questa sessione ha svelato sorprese e tensioni che rendono ancora più incerto l’esito della corsa: il duello è aperto e la vittoria può ancora essere di chiunque.

Spielberg 28 giugno 2025 – Il circuito sarà di proprietà della Red Bull e porterà anche il suo nome, ma il dominio è ancora un affare per la McLaren. Lando Norris è dominante e conquista la pole position con mezzo secondo di margine su tutti. Di fianco a lui però partirà la sorpresa Ferrari, con Leclerc secondo davanti a Piastri. Prima seconda fila da quando è pilota della Rossa per Hamilton, mentre fatica Verstappen, anche un pizzico sfortunato nel suo giro veloce, chiude con il settimo tempo complessivo.  Qualifiche 1. Comincia con qualche minuto di ritardo la qualifica di Formula 1, questo a causa della gara di Formula 2 che si è attardata a causa dell'incidente accenuto tra Lindblad, Browning e Megutounif.

