Quali sono i programmi cancellati dalla Rai da E poi c' è Cattelan a quelli di Alessia Marcuzzi

La Rai sta rivoluzionando il proprio palinsesto in vista della stagione 2025/2026, annunciando ufficialmente la cancellazione di alcuni programmi storici. Tra questi, spiccano le uscite di "Cattelan" e i format condotti da Alessia Marcuzzi, segnando un cambiamento significativo nel nostro panorama televisivo. Scopriamo insieme quali sono le produzioni che hanno preso il largo, nel tentativo di rinnovare l’offerta e rafforzare le fasce orarie più deboli.

Ecco tutti i programmi che la tv di Stato ha deciso di cancellare ufficialmente, in seguito alla comunicazione dei palinsesti. L'annuncio dei palinsesti Rai di venerdì 27 giugno in attesa della stagione televisiva 20252026 ha svelato alcune novità e diverse conferme di cancellazione che erano già trapelate nelle ore e nei giorni precedenti. L'obiettivo sarebbe quello di rientrare dalle spese e rafforzare le fasce orarie considerate deboli in termini di ascolti. Il risultato è una lista di titoli cancellati o in attesa di una possibile ricollocazione. I programmi più famosi cancellati dai nuovi palinsesti Rai Tra le uscite più clamorose spicca quella di Alessandro Cattelan, con il suo programma E poi c'è Cattelan cancellato, lasciando fuori dai programmi Rai della . 🔗 Leggi su Movieplayer.it