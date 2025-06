Q8 sceglie Salerno per progetto anti inquinamento del mare

Q8 Sailing for Change conferma il suo impegno per la tutela del mare scegliendo Salerno come tappa chiave del progetto anti inquinamento. L’evento del 26 giugno all’ASD "Marina" ha rappresentato un momento di forte condivisione e azione concreta, sottolineando l’importanza di collaborare per un futuro più pulito. Con queste iniziative, Q8 rafforza il suo ruolo di protagonista nel contrastare l’inquinamento marino e promuove una coscienza collettiva di tutela ambientale.

Q8 Sailing for Change prosegue il suo percorso lungo l’intero Stivale, portando risultati concreti che confermano l’efficacia e la soliditĂ del progetto. Un impegno ribadito anche in occasione dell’evento svoltosi il 26 giugno scorso a Salerno, presso l’associazione ASD "Marina", situata in uno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

