Putin | Fiducioso della vittoria in Ucraina | Papa Leone XIV agli ucraini | Guerra insensata il vostro dolore è il mio

In un panorama internazionale segnato da tensioni e dichiarazioni senza precedenti, la figura di Putin si mostra sempre più fiduciosa sulla vittoria in Ucraina, mentre Papa Leone XIV si rivolge agli ucraini riconoscendo il dolore e l’assurdità della guerra. Zelensky insiste sulla necessità di usare la forza per la pace, e Trump aggiunge la sua voce. In questo scenario complesso, l’umanità si interroga: quale strada porterà a una risoluzione?

Zelensky: "La pace va raggiunta con la forza e Trump ce l'ha". Il presidente russo: "Pronti a consegnare altre 3mila salme di ucraini". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Putin: "Fiducioso della vittoria in Ucraina" | Papa Leone XIV agli ucraini: "Guerra insensata, il vostro dolore è il mio"

Vertice turco, russi e ucraini si incontrano senza Putin e Zelensky - Un'importante svolta si è verificata nel conflitto in corso, con un vertice a Istanbul tra Russia e Ucraina che si svolge senza la presenza di Putin e Zelensky.

Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Putin: “Il futuro della Russia è nell’Artico”; Conflitti: Putin, «fiducioso della vittoria in Ucraina» |; Intelligence Usa: Putin pronto combattere fino al 2025. Ma Mosca teme conflitto diretto con la Nato.

