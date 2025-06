Pusher in tangenziale con 22 dosi di marijuana arrestato dalla polizia

Catturato un pusher in tangenziale con 22 dosi di marijuana, un episodio che sottolinea l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità. I controlli intensificati sono una risposta efficace alla crescente necessità di prevenzione, soprattutto nelle ore di maggiore traffico estivo. La sicurezza dei cittadini rimane la priorità, e proseguono senza sosta le operazioni per contrastare ogni forma di illegalità sulle strade del territorio catanese.

Proseguono senza sosta i controlli della polizia nei principali snodi stradali e autostradali per garantire la sicurezza dei cittadini. I servizi di pattugliamento sono stati intensificati, in queste settimane estive, lungo le arterie stradali del territorio catanese in considerazione dei flussi.