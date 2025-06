Pusher in tangenziale con 22 dosi di marijuana arrestato dalla polizia

Un pusher arrestato sulla tangenziale con 22 dosi di marijuana: un nuovo intervento della polizia nel cuore delle arterie principali. I controlli, intensificati durante le settimane estive, mirano a garantire la sicurezza di tutti, contrastando con fermezza ogni attività illecita. La lotta alla droga continua senza sosta, offrendo una speranza concreta di un territorio più sicuro e protetto per i cittadini.

Proseguono senza sosta i controlli della polizia nei principali snodi stradali e autostradali per garantire la sicurezza dei cittadini. I servizi di pattugliamento sono stati intensificati, in queste settimane estive, lungo le arterie stradali del territorio catanese in considerazione dei flussi.