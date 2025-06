Punti Intervento Rapido estesa fino al 31 dicembre la sperimentazione in Asl Toscana centro

La giunta regionale toscana ha approvato l’estensione fino al 31 dicembre della sperimentazione dei sei Punti di Intervento Rapido (Pir) dell’ASL Toscana Centro, offrendo un’opportunità concreta per migliorare l’assistenza sanitaria locale e rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini. Questa decisione rappresenta un passo importante verso un sistema più efficiente e vicino ai bisogni della comunità, consolidando l’impegno a garantire servizi di qualità e accessibili a tutti.

