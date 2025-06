Puglianello al via i tornei di calcetto e di bocce Lavorgna e Mongillo | Un appuntamento aggregativo atteso

A Puglianello tornano i grandi protagonisti dello sport con il tradizionale torneo di calcetto e le competizioni di bocce Lavorgna e Mongillo. Un appuntamento tanto atteso che promuove la socialitĂ , il divertimento e lo spirito di squadra tra giovani e adulti del territorio. In un clima di entusiasmo, l'evento si conferma un momento di unione e sana competizione, rafforzando il senso di comunitĂ .

Tempo di lettura: < 1 minuto Prende il via a Puglianello il tradizionale torneo di calcetto promosso dal Comune, che anche quest'anno punta a coinvolgere tanti giovani in un momento di sano sport e socialitĂ . " Un appuntamento ormai atteso – dichiarano Arturo Lavorgna, consigliere delegato allo Sport, e Guido Mongillo, consigliere delegato alle Politiche giovanili – c he ogni anno rappresenta un'occasione di aggregazione e divertimento per tutti. Quest'anno, come da liturgia, sarĂ affiancato anche dal torneo di bocce, per coinvolgere anche i meno giovani e creare così uno spazio di condivisione intergenerazionale.