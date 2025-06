PSP PSVITA ARK-4 r183 | Plugin Fixed per PSP GO su Memoria Interna ef0 e Novità

Scopri le ultime novità di ARK-4 r183, il firmware personalizzato che rivoluziona il mondo PSP e PS Vita! Con supporto stabile per plugin su PSP Go con memoria interna ef0 e numerose ottimizzazioni, ARK-4 unisce potenza e versatilità per un’esperienza di gioco senza limiti. Grazie a innovazioni esclusive, aggiornamenti OTA e compatibilità totale, ARK-4 è la scelta imprescindibile per gli appassionati che vogliono il massimo dal proprio dispositivo.

L’ultimo aggiornamento del firmware ARK-4 r183 introduce importanti miglioramenti, tra cui il supporto stabile per i plugin su PSP GO con memoria interna (ef0) e altre ottimizzazioni per PSP e PS Vita. ARK-4 è una Custom Firmware avanzato per PSP e PS Vita (modalità ePSP), che combina le funzionalità di PRO e ME con innovazioni esclusive. Con prestazioni migliorate, aggiornamenti OTA e compatibilità con tutti i modelli, ARK-4 è la scelta ideale per chi vuole sfruttare al massimo la propria console. Novità in ARK-4 r183. Plugin su PSP GO (ef0) – Ora i plugin funzionano correttamente sulla memoria interna del PSP GO. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

In questa notizia si parla di: psvita - r183 - plugin - fixed

xerpi/vita-udcd-uvc: PSVita UDCD USB Video Class plugin - GitHub - The plugin uses the SceUdcd module of the PSVita OS to setup the necessary USB descriptors to simulate and behave as an USB Video Class device (like a webcam or an USB video capture card). github.com scrive

PSVita UDCD USB Video Class plugin - GitHub - The plugin uses the SceUdcd module of the PSVita OS to setup the necessary USB descriptors to simulate and behave as an USB Video Class device (like a webcam or an USB video capture card). Da github.com