Psicologi social un italiano su tre soffre d’ansia Crepet e Galimberti | Perché c’è tanta richiesta? Tutto sfasciato Delegittimato la scuola demolito la ricchezza delle famiglie ma il dolore non si cura con i video di 60 secondi

Il fenomeno dell'ansia in Italia è ormai allarmante: un italiano su tre, circa 20 milioni di persone, vive quotidianamente con questo peso. Crepet e Galimberti sottolineano come crisi sociali, economiche e scolastiche abbiano acuito questa sofferenza, rendendo il benessere psicologico una priorità urgente. Ma il vero cambiamento richiede azioni concrete, non soluzioni lampo o video di 60 secondi. Solo così potremo ricostruire la salute mentale del nostro Paese.

Il benessere psicologico in Italia è una questione sempre più centrale, con un numero crescente di persone che manifestano disturbi legati all'ansia e alla depressione. Secondo i dati Ipsos, quasi un italiano su tre, circa 20 milioni di individui, dichiara di soffrire d'ansia, un'impennata notevole rispetto al 7% registrato nel 2004. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

