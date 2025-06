Psg-Inter Miami Messi sogna la vendetta perfetta | pronostico

Il calcio si accende con un ottavo di finale da autentica emozione: il PSG, campione di Champions, sfida l’Inter Miami di Messi, che sogna la vendetta perfetta. Un confronto tra gloria passata e ambizioni future, dove il fuoriclasse argentino potrebbe scrivere un nuovo capitolo di rivincita. Chi avrà la meglio in questa sfida ad alto livello? Ecco il pronostico che svela le possibili sorti di questa sfida epica.

Ottavo di finale molto interessante al Mondiale per club tra la squadra che ha vinto la Champions e il fuoriclasse argentino che a Parigi aveva fallito l'obiettivo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Psg-Inter Miami, Messi sogna la vendetta perfetta: pronostico

In questa notizia si parla di: inter - miami - messi - sogna

CM.com – Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming | Estero - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti l'atteso match tra Inter Miami e Porto, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove seguire la partita in TV e streaming all’estero, e preparati a vivere ogni momento di questo emozionante evento calcistico.

"Messi vuoi sposarmi?" La proposta di una tifosa di Leo Messi durante l'ultima partita dell'Inter Miami al Mondiale per Club Vai su Facebook

#Messi infinito, punizione da sogno e #InterMiami vincente sul #Porto! Vai su X

Pronostico Psg-Inter Miami quote ottavi Mondiale per club Fifa; Yannick Bright, il calciatore italiano al Mondiale per Club al fianco di Messi; Mondiale per Club, l'Inter Miami sogna un attacco Messi-Cristiano Ronaldo.

Mondiale per club: il Miami avanti, Messi ritrova il Psg - L'Inter Miami di Leo Messi e il Paris Saint Germain di Luis Enrique si troveranno di fronte negli ottavi del Mondiale per club, ma più che una partita, per molti dei protagonisti quella di domenica ... Si legge su ansa.it

L'Inter Miami sogna in grande: non solo Messi, nel mirino anche Suarez e Fabregas - L'ambizioso progetto dell'Inter Miami per la prossima estate non si ferma al nome di Lionel Messi. Come scrive tuttomercatoweb.com