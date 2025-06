Psg-Inter Miami | le probabili formazioni

Il calcio internazionale si infiamma con la sfida tra PSG e Inter Miami, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. I parigini, freschi di Triplete, affrontano gli americani determinati a sorprendere e raggiungere i quarti. La partita, in programma domenica 29 giugno alle 18 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, promette spettacolo: vedremo chi avrĂ la meglio in questa sfida tra campioni.

G ara valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025. Gli americani hanno come obiettivo i quarti, ma superare i Campioni d’Europa non sarĂ per niente facile. Psg-Inter Miami si giocherĂ domenica 29 giugno 2025 alle ore 18 presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. PSG-INTER MIAMI: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I francesi, reduci da uno storico triplete, hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi grazie alla vittoria nel Gruppo B, conquistata soltanto grazie alla migliore differenza reti. il cammino per la squadra di Luis Enrique era incominciato nel migliore dei modi con il 4-0 rifilato all’Atletico Madrid, poi però e’ arrivata la sconfitta contro il Botafogo, e quindi il successo decisivo sul Seattle Sounders. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Psg-Inter Miami: le probabili formazioni

In questa notizia si parla di: inter - miami - probabili - formazioni

CM.com – Inter Miami-Porto: formazioni, dove vederla in tv e streaming | Estero - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti l'atteso match tra Inter Miami e Porto, sei nel posto giusto! Scopri le formazioni, dove seguire la partita in TV e streaming all’estero, e preparati a vivere ogni momento di questo emozionante evento calcistico.

#InterMiami #Palmeiras: dove vederla, orario e probabili formazioni Vai su X

? Flamengo-Chelsea: probabili formazioni e dove vederla ? https://tinyurl.com/22j5cwds ? di Antonio Petrucci Vai su Facebook

Mondiale per Club 2025: Inter Miami-Palmeiras, le probabili formazioni; Inter Miami CF-Palmeiras (Coppa del mondo per club, 24-06-2025 ore 03:00 ): formazioni, quote, pronostici. ...; Palmeiras-Botafogo: orario, probabili formazioni e dove vederla.

PSG-Inter Miami: dove vederla, orario e probabili formazioni - Inter Miami: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al Mercedes- Da calcionews24.com

Mondiale per Club 2025: Inter Miami-Palmeiras, le probabili formazioni - Palmeiras, terza giornata del Gruppo A del Mondiale per Club 2025. Secondo sportal.it