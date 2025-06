PSG-Inter Miami il pronostico del Mondiale per Club | dalla combo al risultato esatto

Il Mondiale per Club entra nella sua fase più emozionante, con sfide che tengono col fiato sospeso gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Questa sera, al Mercedes-Benz Stadium, si presenta un match imperdibile tra PSG e Inter Miami, con Messi pronto a tornare da avversario in una partita che promette sorprese e spettacolo. Scopri il nostro pronostico, dalla combo alle previsioni sul risultato esatto, per non perdere neanche un istante di questa avventura calcistica.

È cominciata la fase decisiva del Mondiale per Club, che nella giornata di oggi inizierà ad emettere i primi due verdetti degli ottavi di finale, con le sfide tra Palmeiras e Botafogo e quella tra Benfica e Chelsea. Domani invece sarà la volta di altre due partite molto interessanti, tra le quali molto attesa è quella che vedrà affrontarsi PSG e Inter Miami, in programma alle ore 18 al Mercedes-Benz Stadium, con Messi che tornerà da avversario contro il club francese. PSG che ha vissuto una prima parte di questo mondiale riuscendo a centrare il primo posto nel gruppo B, ma solamente grazie alla differenza reti nei confronti del Botafogo, che era riuscito nell’impresa di imporsi per 1-0 contro i campioni d’Europa in carica. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - PSG-Inter Miami, il pronostico del Mondiale per Club: dalla combo al risultato esatto

