PS5 PS5 Payload Websrv 0.251 | Un Web Server per Homebrew su PS5

La scena homebrew per PlayStation 5 si rinnova ancora con l’ultima versione di ps5-payload-websrv 0.25.1, offrendo agli utenti jailbroken un modo più semplice e innovativo per gestire e avviare applicazioni personalizzate. Grazie a questo server web leggero, potrai controllare la tua PS5 direttamente dal browser integrato o da dispositivi esterni come PC e smartphone, aprendo nuove possibilità di personalizzazione e utilizzo. Scopri ora come sfruttarlo al massimo!

La scena homebrew per PlayStation 5 continua a evolversi, e con l'ultima versione di ps5-payload-websrv 0.25.1, gli utenti con una PS5 jailbroken possono ora gestire e lanciare homebrew in modo più semplice e intuitivo direttamente dal browser integrato della console o da dispositivi esterni come PC e smartphone. Cos'è ps5-payload-websrv?. ps5-payload-websrv è un server web leggero che può essere eseguito su una PlayStation 5 sbloccata tramite gli exploit BD-J o WebKit. Una volta avviato, permette di: Caricare homebrew tramite il browser della PS5 o da remoto.. Esplorare il filesystem della console.

In questa notizia si parla di: payload - websrv - homebrew - server

ps5-payload-dev/websrv: A simple web server for jailbroken PS5s that accepts connections on port 8080 - GitHub - This is a simple web server that can be executed on a Playstation 5 that has been jailbroken via the BD- github.com scrive

retroarch: add build script for the fbneo core · ps5-payload-dev/websrv@6052baa - GitHub - Find and fix vulnerabilities Actions. Scrive github.com