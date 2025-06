PS5 OffAct 0.42 | La Soluzione Homebrew per l’Attivazione Offline degli Account su PS5 Modificate

Se possiedi una PS5 jailbroken e desideri attivare un account offline senza ricorrere a PlayStation Network, OffAct rappresenta la soluzione ideale. Questo semplice homebrew consente di attivare account locali su console modificate in modo facile e sicuro. Tuttavia, è importante conoscere le limitazioni, come l'impossibilità di usare il Remote Play con questa soluzione. Scopri come sfruttare al meglio OffAct e personalizzare la tua esperienza di gioco offline.

Se hai una PS5 jailbroken e vuoi attivare un account offline senza accedere a PSN,¬† OffAct ¬†√® lo strumento che fa per te. Si tratta di un semplice homebrew che permette di attivare account locali su console modificate, senza necessit√† di connessione a PlayStation Network. Limitazioni. Prima di procedere, √® importante conoscere le limitazioni di OffAct: ¬† Nessun Remote Play: Se vuoi usare il Remote Play, devi utilizzare¬† LinkDev.. ¬† Nessun trasferimento di salvataggi: Non puoi esportare o importare salvataggi.. ¬† Nessun gioco online su PSN: L‚Äôattivazione √® puramente offline.. Prerequisiti. Per utilizzare OffAct, assicurati di avere: Una¬† PS5 jailbroken ¬†con firmware compatibile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

