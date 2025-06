PS5 LinkDev 0.42 | Remote Play Locale per PS5

Se possiedi una PS5 jailbroken e desideri usufruire del Remote Play in modalità locale senza passare da PSN, LinkDev è la soluzione ideale. Questo innovativo homebrew rende semplice e intuitivo l’abilitazione del Remote Play sulla tua console modificata, offrendo un’interfaccia user-friendly e funzionalità avanzate. Scopri come configurarlo facilmente e portare la tua esperienza di gioco a un nuovo livello, mantenendo il massimo controllo e flessibilità.

Se possiedi una PS5 jailbroken e vuoi goderti il Remote Play senza dover accedere a PSN, LinkDev è la soluzione perfetta per te! Questo homebrew permette di abilitare il Remote Play locale sulla tua console modificata, utilizzando un approccio simile a ps5-remoteplay-get-pin, ma con un’interfaccia grafica più intuitiva e senza fare affidamento sulla syscall ptrace. Prerequisiti. Per utilizzare LinkDev, assicurati di avere: Una PS5 jailbroken con ps5-payload-websrv installato.. Aver riavviato la console dopo aver attivato l’account utente tramite OffAcct.. Guida Rapida. Scarica LinkDev dall’ultima release su GitHub. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

