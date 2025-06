Protesta a Venezia durante il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez | corteo di circa 700 persone le foto

A Venezia, il cuore pulsante della tradizione e della cultura, si anima di proteste durante il matrimonio vip di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Circa 700 cittadini si sono mobilitati in un corteo pacifico, esprimendo il loro dissenso e chiedendo rispetto per la cittĂ e i suoi valori. Le foto di questa manifestazione testimoniano una Venezia unita nel dire "no" a questa celebrazione esclusiva, ribadendo l'importanza di difendere il patrimonio e l'identitĂ locale.

Piantedosi e Meloni a Venezia, nuova protesta contro il decreto sicurezza - Il 20 maggio, il Teatro La Fenice di Venezia accoglierà il Festival delle Regioni e delle Province Autonome, con la possibile partecipazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Bezos-Sanchez a Venezia celebrano l'amore tra i vip. Manifestanti protestano alla stazione - Anche alla festa di stasera vietati foto e video con gli smartphone; ?Matrimonio di Bezos e Sánchez a Venezia, il terzo giorno di festa: la cena all'Arsenale, il concerto con il cantante misterioso. In centinaia al corteo «No Bezos»; Matrimonio Bezos Sanchez, il gran ballo all’Arsenale. Bacio degli sposi sul Canal Grande, il Comune contro il corteo dei contestatori.

A Venezia la protesta "No space for Bezos" - Un matrimonio stellare, a Venezia, quello di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ma anche un evento con molte polemiche. Scrive rainews.it

Bezos, da tutto il Nordest per il corteo di protesta: «Basta speculare su Venezia» - Ultimo giorno di festeggiamenti per Jeff Bezos e consorte oggi, 28 giugno, condito di proteste. Come scrive msn.com