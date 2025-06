Pronto soccorso | emergenza solleone 200 arrivi al giorno pochi medici | ‘Siamo sotto pressione’

In un'Arezzo sconvolta dall'emergenza estiva, il pronto soccorso si trova a fronteggiare una vera e propria battaglia: oltre 200 arrivi al giorno con pochi medici disponibili. La carenza di specialisti e l'affollamento pressano su un sistema già sotto stress, con turni estenuanti e poche risorse. La situazione si fa critica, ma la domanda che ci poniamo è: come possiamo salvare questa trincea di emergenza?

Arezzo, 28 giugno 2025 – Nella trincea del pronto soccorso con un "esercito sguarnito" e "battaglie" da fronteggiare. Mancano medici, a Siena la scuola di specializzazione in Medicina di Emergenza Urgenza quest'anno è precipitata a zero iscrizioni, e poi c'è da armonizzare turni e piano ferie. Al San Donato i medici sono sotto pressione: nell'hub provinciale dell'emergenza ogni giorno in media arrivano 195 persone e in quelli da bollino rosso, il conto sale a 230 in queste settimane. Ma il problema riguarda tutti i pronto soccorso degli ospedali aretini e del resto della regione, fino al livello nazionale e riesplode nella sua forma più acuta in estate.

