Pronto Soccorso al Forte: la prossima grande sfida delle Olimpiadi del Cuore. Un progetto ambizioso, che mira a creare un punto di riferimento locale per le emergenze mediche estive, rafforzando il legame tra comunità e salute. Con l’entusiasmo di Paolo Brosio, questa iniziativa diventa un simbolo di solidarietà e innovazione, pronto a cambiare il volto della sanità territoriale in Versilia, offrendo sicurezza e speranza a chi più ne ha bisogno.

L’obiettivo futuro delle Olimpiadi del Cuore sarà stavolta tutto locale: realizzare un pronto soccorso e di medicina d’urgenza a Forte dei Marmi. Una prospettiva ambiziosa che già anima il vulcanico Paolo Brosio. "Dopo aver pensato a sostenere un luogo fortemente spirituale come la Bosnia – premette - intendo dare un importante contributo anche alla Versilia. Soprattutto in estate quando le presenze triplicano le strutture di Massa e di Lido di Camaiore vanno in crisi. E’ necessario decongestionare l’accesso al pronto soccorso della Versilia. Per questo inizierò ad avviare un dialogo con il sindaco di Forte dei Marmi, che è anche medico, e con la Regione per concentrare le prossime energie a tal fine. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pronto soccorso al Forte: "La prossima scommessa"

