pronto lo show dei motori oggi i due turni di prove

Pronto a vivere l’emozione delle corse? La 64ª edizione della Coppa Paolino Teodori si prepara a infiammare il pubblico con due entusiasmanti turni di prove, promettendo spettacolo, adrenalina e novità sorprendenti. Lo staff organizzatore, con passione e dedizione, lavora senza sosta per garantire un evento di altissima qualità, attirando oltre 200 piloti pronti a sfidarsi sul tracciato. Gli appassionati sono già in fibrillazione: tutto è pronto per il grande debutto…

Tutto pronto per la 64ª edizione della Coppa Paolino Teodori con lo staff organizzatore naturalmente in fibrillazione per mettere a punto la consueta qualità dell'evento e le novità che lo caratterizzeranno. L' Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo ed il Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno sono in attesa dell'arrivo dei numerosi piloti partecipanti, che anche quest'anno hanno superato abbondamente le 200 unità di iscritti. Previsti tutti i migliori a partire da Simone Faggioli reduce dalla straordinaria impresa vincente alla Pike's Peak in Colorado, Christian Merli che lascia per un attimo l'europeo e torna sulla Osella e il velocissimo Luigi Fazzino.

