In un mondo in piena evoluzione tecnologica, Taipei punta a rivoluzionare la sua difesa con "Overkill", una nuova arma cibernetica contro le minacce provenienti dalla Cina. Con droni suicidi di ultima generazione, la strategia di Taipei mira a rafforzare le proprie capacità difensive in modo rapido ed efficace. Ma quali sono i dettagli e le implicazioni di questa corsa all’innovazione? Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa frontiera tecnologica.

Chiarissimo l'obiettivo di Taipei: sviluppare, il più in fretta possibile, nuovi droni per rafforzare le proprie capacità difensive. Ecco che cosa sappiamo di "Overkill". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pronto lo scudo coi droni suicidi Overkill: ecco l'arma per fermare la Cina

