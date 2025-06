Pronostico PSG-Inter Miami | Messi contro un pezzo del suo passato

Domenica alle 18:00, il grande palcoscenico del Mondiale per Club 2025 ospiterà uno scontro emozionante tra PSG e Inter Miami, con Messi che torna a sfidare un pezzo del suo passato. Un match ricco di storia, emozioni e possibili sorprese che potrebbe riscrivere le carte in tavola. Scopri tutte le previsioni, streaming gratuito e le probabili formazioni di questa sfida imperdibile!

PSG-Inter Miami è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 18:00 (ora italiana): streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Un’altra Inter per i neocampioni d’Europa del PSG a distanza di (quasi) un mese dalla finalissima di Champions League stravinta contro i nerazzurri a Monaco di Baviera. Negli ottavi del Mondiale per Club i parigini affronteranno l’ Inter Miami, squadra della MLS che nell’estate 2023 ha arruolato l’otto volte Pallone d’oro Leo Messi e, successivamente, altri vecchi compagni dell’immenso campione argentino ai tempi del Barcellona (Suarez, Jordi Alba, Busquets), oggi guidati dall’ex blaugrana Javier Mascherano. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico PSG-Inter Miami: Messi contro un pezzo del suo passato

