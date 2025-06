Pronostico Flamengo-Bayern Monaco | tante insidie per i bavaresi

Il Flamengo affronta il Bayern Monaco negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025, in una sfida ricca di insidie per i bavaresi. Dopo aver superato il girone davanti a squadre di alto livello, il Flamengo punta a sorprenderli ancora una volta. La partita, in programma domenica alle 22:00 (ora italiana), promette emozioni e sorprese: scopri insieme a noi pronostico, formazioni e tutto ciò che serve per non perdere neanche un secondo di questa sfida imperdibile.

Flamengo-Bayern Monaco è una partita valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 22:00 (ora italiana): streaming gratis, probabili formazioni, pronostico. Il primo posto nel girone davanti al ben più quotato Chelsea non è bastato al Flamengo per evitare un ottavo di ferro contro il Bayern Monaco, una delle principali favorite per la vittoria di questo Mondiale per Club. Un'autentica beffa per il club brasiliano, che si sono ritrovati di fronte i campioni di Germania in carica dopo la sconfitta inaspettata – o forse "calcolata", stando alle elucubrazioni dei più maligni – subita dai bavaresi nell'ultima giornata della fase a gruppi contro il Benfica (0-1).

Mondiale per club: Flamengo-Chelsea 3-1, successo di misura del Bayern Monaco sul Boca. Vincono anche Tunisi e Benfica - Il Mondiale per Club si infiamma: il Flamengo di Rio vola verso gli ottavi dopo una vittoria di misura sul Chelsea, 3-1, grazie a un mix di talento e determinazione.

