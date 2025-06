Pronostici MLS 29 giugno in tante hanno voglia di riscatto | sorprese in vista

Il ritorno in campo dei Seattle Sounders dopo l’avventura mondiale accende le aspettative: la voglia di riscatto è forte e le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Con una posta in gioco alta, il match contro Austin può segnare un nuovo, importante capitolo per la squadra di Brian Schmetzer. Restate con noi per scoprire i pronostici e le analisi più aggiornate sulla MLS del 29 giugno: il calcio non smette mai di sorprendere!

MLS, dopo l'avventura al Mondiale per Club i Seattle Sounders si rituffano nel campionato: bisogna voltare pagina contro Austin. L'avventura dei Seattle Sounders nel Mondiale per Club è già terminata. Per gli uomini di Brian Schmetzer è di nuovo tempo di concentrarsi sulla MLS: dopo le tre sconfitte con Botafogo, Atletico Madrid e PSG, ad attenderli c'è la sfida con Austin, squadra con cui condivide la stessa posizione nella Western Conference. Seattle non ha ottenuto neppure un punto contro avversari di caratura superiore ma non ha demeritato, uscendo a testa alta da ogni match e non subendo nessuna goleada.

