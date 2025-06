Pronostici Flamengo-Bayern Monaco | marcatore e tiri in porta

Preparati a scoprire le previsioni più aggiornate per il grande scontro Flamengo-Bayern Monaco, in programma domenica sera alle 22. Analizzeremo chi potrebbe segnare e quante volte i portieri dovranno intervenire nello specchio della porta. Con il Bayern Monaco che cerca riscatto dopo la sconfitta contro il Benfica, le nostre scelte ti guideranno tra i possibili protagonisti di questa sfida ad alta tensione. Ecco tutto quello che devi sapere!

Pronostici Flamengo-Bayern Monaco: ecco le nostre scelte per la partita in programma domenica sera alle 22. Il marcatore e chi tira nello specchio della porta Il Bayern Monaco con la sconfitta contro il Benfica nell’ultima gara del proprio girone si è guadagnato la possibilità di giocarsi questo ottavo di finale contro il Flamengo. Poteva andare peggio, visto che i lusitani hanno preso il Chelsea. (Lapresse) – Ilveggente.it La gara ovviamente pende, per forza, dalla parte dei tedeschi. Che non hanno fatto benissimo, a dire il vero, ma che sono nettamente superiori ai brasiliani che hanno chiuso con sette punti in tre partite. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Flamengo-Bayern Monaco: marcatore e tiri in porta

In questa notizia si parla di: flamengo - bayern - monaco - pronostici

Mondiale per club: Flamengo-Chelsea 3-1, successo di misura del Bayern Monaco sul Boca. Vincono anche Tunisi e Benfica - Il Mondiale per Club si infiamma: il Flamengo di Rio vola verso gli ottavi dopo una vittoria di misura sul Chelsea, 3-1, grazie a un mix di talento e determinazione.

Flamengo-Bayern Monaco (ottavi Coppa del mondo per club, 29-06-2025 ore 22:00): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/0zMxTLm #scommesse #pronostici Vai su X

Flamengo-Bayern Monaco (ottavi Coppa del mondo per club, 29-06-2025 ore 22:00): formazioni, quote, pronosti...; Mondiale per Club, Flamengo - Bayern Monaco: pronostici, migliori scommesse e top quote; Flamengo – Bayern Monaco: pronostici e statistiche ottavi.

Pronostico Flamengo-Bayern Monaco: tante insidie per i bavaresi - Bayern Monaco è una partita del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 22:00: streaming gratis, formazioni, pronostico. Da ilveggente.it

Flamengo-Bayern Monaco: probabili formazioni e dove vederla in TV e in streaming - Bayern Monaco è in programma domenica 29 giugno alle 22:00 italiane presso l'Hard Rock Stadium di Miami. Scrive tag24.it