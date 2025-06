promozione stella acquisti e ritorni

In un tripudio di novità e ritorni, la Stella Rimini si prepara a una stagione all'insegna dell'energia e della determinazione. Il direttore sportivo Alberto Guidomei sta orchestrando una strategia vincente, con nuove acquisizioni e graditi rientri che rafforzano il progetto. Tra conferme e investimenti, l'obiettivo è ambizioso: dominare il prossimo campionato di Promozione. La squadra si sta plasmando per affrontare con grinta ogni sfida che il campo riserverà.

Sono giornate intense per il direttore sportivo della Stella Rimini, Alberto Guidomei. La società gialloblù, pensando al prossimo campionato di Promozione, ha trovato l’accordo con il centrocampista classe 2001 Pietro Bartolani, nelle ultime sei stagioni al Bellariva, e con il difensore classe 1997 Davide Celli, ex Pietracuta e Verucchio. Si registrano poi quattro ritorni. Torna alla Stella, dopo un anno al Pietracuta, il centrocampista classe 1997 Luca Cicchetti. Stesso percorso per il difensore classe 1999 Filippo Belicchi, che ha vestito la maglia del Pietracuta nelle ultime due annate. Vestiranno nuovamente il gialloblù anche l’attaccante classe 1997 Emanuele Belloni, nell’ultima stagione al Misano, e l’attaccante classe 2001 Simone Greppi, negli ultimi due anni a Gatteo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net