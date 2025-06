Project Hail Mary | primo poster del nuovo film di fantascienza con Ryan Gosling

Il primo poster del tanto atteso film di fantascienza con Ryan Gosling, Project Hail Mary, ha finalmente fatto il suo debutto. Diretto da Phil Lord e Christopher Miller, questa avventura spaziale tratta dal celebre romanzo di Andy Weir promette emozioni incredibili e colpi di scena sorprendenti. Ryan Gosling interpreta Ryland Grace, un insegnante di scienze che si risveglia senza memoria in un contesto extraterrestre. L’attesa cresce: il film arriverà nelle sale nel marzo 2026, pronto a conquistare il pubblico.

È stato svelato il primo poster dell’avventura spaziale di Ryan Gosling, Project Hail Mary. Diretto da Phil Lord e Christopher Miller ( 21 Jump Street, The LEGO Movie ), il film è tratto dall’omonimo romanzo di Andy Weir e uscirà nelle sale nel marzo 2026. Gosling interpreta Ryland Grace, un insegnante di scienze che si risveglia su un’astronave senza alcun ricordo di come sia arrivato lì. Tuttavia, ben presto si rende conto di essere stato incaricato di risolvere un mistero che minaccia la Terra: cosa sta causando la morte del sole? Project Hail Mary vede anche la partecipazione di Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: project - hail - mary - primo

Project Hail Mary: ecco quando arriverà il primo trailer del film con Ryan Gosling - Preparatevi, appassionati di cinema e fantascienza: il tanto atteso primo trailer di "Project Hail Mary" con Ryan Gosling sarà svelato lunedì 30 giugno! Dopo aver catturato l’immaginazione con il romanzo di Andy Weir, il film promette di essere un’esperienza imperdibile, arrivando nelle sale americane il 20 marzo 2026.

Primo poster per Project Hail Mary. Il trailer debutterà lunedì. Vai su Facebook

Project Hail Mary: ecco quando arriverà il primo trailer del film con Ryan Gosling; Ryan Gosling in missione suicida (controvoglia) per salvare la Terra nel primo sguardo a Project Hail Mary; Project Hail Mary verrà anticipato al 2025? Trailer in arrivo per l'atteso sci-fi!.

Project Hail Mary: ecco quando arriverà il primo trailer del film con Ryan Gosling - Project Hail Mary, il film con star Ryan Gosling tratto dal romanzo di Andy Weir, arriverà nei cinema americani il 20 marzo 2026 e Amazon MGM Studios ha ora svelato quando arriverà il primo trailer. Da msn.com

Project Hail Mary: il prossimo film di fantascienza di Ryan Gosling ottiene il primo poster - Oltre ad avere come protagonista Ryan Gosling, Project Hail Mary adatta un romanzo best- Scrive filmpost.it