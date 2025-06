Project Hail Mary | ecco quando arriverà il primo trailer del film con Ryan Gosling

Preparatevi, appassionati di cinema e fantascienza: il tanto atteso primo trailer di "Project Hail Mary" con Ryan Gosling sarà svelato lunedì 30 giugno! Dopo aver catturato l’immaginazione con il romanzo di Andy Weir, il film promette di essere un’esperienza imperdibile, arrivando nelle sale americane il 20 marzo 2026. La suspense cresce: non perdetevi le prime immagini di questa avventura spaziale che potrebbe rivoluzionare il genere.

Bisognerà attendere marzo prima di vedere nei cinema il film tratto dal romanzo di Andy Weir, ma le prime immagini verranno svelate lunedì. Project Hail Mary, il film con star Ryan Gosling tratto dal romanzo di Andy Weir, arriverà nei cinema americani il 20 marzo 2026 e Amazon MGM Studios ha ora svelato quando arriverà il primo trailer. L'appuntamento per i fan è per lunedì 30 giugno, giorno durante il quale verrà presentato online il video mostrato in anteprima al CinemaCon ad aprile. Cosa racconta il film Alla regia di Project Hail Mary sono stati impegnati Phil Lord e Christopher Miller, mentre la sceneggiatura è firmata da Drew Goddard.